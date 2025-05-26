Китай сократил закупки древесины из Красноярского края

Согласно данным регионального управления Россельхознадзора, за первые четыре месяца 2025 года из Красноярского края было экспортировано 1,2 миллиона кубометров пиломатериалов и круглого леса. Китай занимает лидирующую позицию среди импортеров, на его долю приходится 80% всех поставок, что соответствует примерно 960 тысячам кубометров лесопродукции с начала года. Это на 24% больше, чем в марте, но на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.