Башкирия вдвое увеличила поставки зерна в регионы России

Объем отгруженного на внутренний рынок России за четыре месяца текущего года зерна и продуктов его переработки более чем вдвое превышает данные за аналогичный период 2024 года. Кроме того, с 16 до 21 регионов расширилась география поставок зерновой продукции из Башкирии. Среди них — Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Белгородская, Ленинградская, Липецкая, Курская, Московская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Ростовская, Тамбовская, Тверская, Челябинская, Ярославская области, а также Адыгея, Кабардино-Балкария, Карелия, Татарстан и Удмуртия. Больше всего башкирские сельхозпредприятия отгрузили в другие регионы пшеницы — свыше 109 тысяч тонн. Кроме того, аграрии республики поставили на внутренний рынок ячмень, горох, рожь, семена подсолнечника для переработки, лен и различные крупы.