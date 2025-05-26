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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 мая

В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 510,68 тенге, продажа 512,66 тенге;
  • евро: покупка 579,35 тенге, продажа 584,60 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 6,27 — 6,39 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 508,49 тенге, продают по 514,53 тенге;
  • евро: покупка 575,39 тенге, продажа 582,63 тенге;
  • рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,45 тенге.

В Шымкенте:

  • доллар покупают по 510,09 тенге, продают по 513,09 тенге;
  • евро: покупка 576,90 тенге, продажа 581,50 тенге;
  • рубль: покупка 6,29 тенге, продажа 6,35 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,84 тенге, 1 евро 579,7 тенге, 1 рубль 6,39 тенге.