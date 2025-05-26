Польские производители огурцов требуют ограничить импорт из РФ

Как информирует O2 со ссылкой на руководителя польского объединения производителей томатов и огурцов Лукаша Гвиздалу, подобные меры должны распространяться и на поставки через территорию Белоруссии. Гвиздала заявил, что на фоне украинского кризиса Варшаве следует полностью исключить российские товары из товарооборота. Он акцентировал внимание на противоречии между поддержкой Украины и продолжением закупок сельхозпродукции у государств-оппонентов.