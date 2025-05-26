Польские производители огурцов требуют ограничить импорт из РФ

Польские аграрии, специализирующиеся на выращивании огурцов, потребовали введения запрета на импорт этой продукции из России после того, как РФ стала ключевым экспортером овощей на польский рынок в марте 2025 года.
Как информирует O2 со ссылкой на руководителя польского объединения производителей томатов и огурцов Лукаша Гвиздалу, подобные меры должны распространяться и на поставки через территорию Белоруссии. Гвиздала заявил, что на фоне украинского кризиса Варшаве следует полностью исключить российские товары из товарооборота. Он акцентировал внимание на противоречии между поддержкой Украины и продолжением закупок сельхозпродукции у государств-оппонентов.
Согласно статистике Евростата, общий объем сельскохозяйственного импорта из РФ в Польшу сократился на 79% в январе в годовом сопоставлении, однако ввоз огурцов демонстрирует обратную динамику. В мартовских поставках зафиксировано 2,1 тысячи тонн овощей общей стоимостью 2,7 млн евро — это в 2,5 раза превышает февральские показатели и на четверть больше результатов марта 2024 года.
Представитель ассоциации также обратил внимание на диспропорцию в конкурентной среде: местные аграрии несут повышенные расходы на обогрев тепличных комплексов из-за роста цен на уголь, в то время как российские поставщики располагают доступными энергетическими ресурсами. По его словам, это создает неравные условия для польских фермеров, вынужденных работать в менее выгодной экономической ситуации.
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