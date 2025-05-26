Сколько денег потратили на покупки в Интернете казахстанцы

Что касается отдельных интернет-магазинов, то чаще всего казахстанцы заказывали на них косметику и парфюмерию — 22,4% покупок. Следом шла бытовая техника (13,4%) и покупки в аптеках (11,8%). На телефоны и гаджеты пришлось лишь 10,1%, на ювелирные изделия — 8,7%, а на продукты питания — 8,3%.