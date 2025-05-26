Сколько денег потратили на покупки в Интернете казахстанцы

Онлайн-торговля стремительно развивается в Казахстане. С каждым годом все больше людей отдают предпочтения покупкам в Интернете.
Согласно данным Бюро национальной статистики, если еще в 2021 году на электронную коммерцию приходилось лишь 3,6% от общего объема розничной торговли, то в 2024 году этот показатель вырос до 14,1%.
За прошлый год казахстанцы потратили в онлайн-магазинах почти 3,2 трлн тенге. Порядка 2,7 трлн тенге пришлось на маркетплейсы (платформы со множеством продавцов), а остальные 476,5 млрд — на собственные интернет-магазины компаний.
Что чаще всего покупают казахстанцы на маркетплейсах
Чаще всего граждане предпочитают приобретать на маркетплейсах телефоны и гаджеты. На них население за год потратило 735,1 млрд тенге. Также в топ-3 попала бытовая техника (355,6 млрд тенге) и одежда, обувь и спорттовары (277,4 млрд тенге).
Также казахстанцы активно покупают на маркетплейсах ноутбуки, компьютеры и прочие товары вроде программного обеспечения или периферийных устройств. На эти товары граждане за год потратили 152,2 млрд тенге. Примерно столько же денег у них ушло на товары для дома и сада.
На автотовары жители Казахстана потратили 151,6 млрд тенге, а на мебель — 127,8 млрд тенге. Порядка 111,4 млрд тенге — на онлайн-покупки продуктов питания и еще 106,6 млрд — на парфюмерию и косметику. На телевизоры, фото/аудио/видеотехнику — 100,7 млрд тенге.
Что касается отдельных интернет-магазинов, то чаще всего казахстанцы заказывали на них косметику и парфюмерию — 22,4% покупок. Следом шла бытовая техника (13,4%) и покупки в аптеках (11,8%). На телефоны и гаджеты пришлось лишь 10,1%, на ювелирные изделия — 8,7%, а на продукты питания — 8,3%.
Примечательно, что, несмотря на большую долю маркетплейсов, в среднем казахстанцы приобретали на них более дешевые товары. Средний чек для розничных товаров здесь составил всего 17 572 тенге, а при оплате услуг — 3 274 тенге.
Для сравнения: на отдельных интернет-магазинах в среднем на одну покупку приходилось 39 179 тенге, а при заказе услуги — 15 243 тенге.