В Красноярском крае женщине запретили продавать самодельные суши

Обращение с иском в суд подал потребитель на самозанятую женщину из Емельяновского района, которая готовила суши и роллы в домашних условиях для продажи. Об этом сообщил Роспотребнадзор Красноярска.
«Необходимо подчеркнуть, что гражданам, несмотря на статус самозанятого, в домашних условиях невозможно обеспечить полное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Это создает значительный риск реализации населению опасной пищевой продукции», — отметили в Роспотребнадзоре.
Из-за серьёзной угрозы здоровью потребителей Управление обратилось с иском в суд.
Исковые требования были полностью удовлетворены.
Деятельность самозанятой признана противоправной. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее организатора питания в красноярской школе оштрафовали после массового отравления и нарушения санитарных норм.