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В Красноярском крае женщине запретили продавать самодельные суши

Потребитель пожаловался на самозанятую, которая изготавливала суши и роллы в домашних условиях.

Источник: Аргументы и факты

Обращение с иском в суд подал потребитель на самозанятую женщину из Емельяновского района, которая готовила суши и роллы в домашних условиях для продажи. Об этом сообщил Роспотребнадзор Красноярска.

«Необходимо подчеркнуть, что гражданам, несмотря на статус самозанятого, в домашних условиях невозможно обеспечить полное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Это создает значительный риск реализации населению опасной пищевой продукции», — отметили в Роспотребнадзоре.

Из-за серьёзной угрозы здоровью потребителей Управление обратилось с иском в суд.

Исковые требования были полностью удовлетворены.

Деятельность самозанятой признана противоправной. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее организатора питания в красноярской школе оштрафовали после массового отравления и нарушения санитарных норм.