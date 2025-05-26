Казахстан увеличит субсидии для экспортеров пшеницы в Афганистан

Публичное обсуждение документа будет на портале до 6 июня и в случае принятия, предусматривается увеличение норматива возмещения при экспорте в Афганистан с 20 тысяч до 30 тысяч тенге (с 39,1 до 58,8 долларов), также исключается излишняя детализация.