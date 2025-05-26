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Казахстан увеличит субсидии для экспортеров пшеницы в Афганистан

АСТАНА, 26 мая — Sputnik. Минсельхоз Казахстана увеличит субсидии для экспортеров пшеницы в Афганистан.

Источник: Официальная страница акимата области Абай

Соответствующие изменения в Правила субсидирования расходов Нацкомпании, связанных с перевозкой зерна, ведомство разместило на портале «Открытые НПА».

Публичное обсуждение документа будет на портале до 6 июня и в случае принятия, предусматривается увеличение норматива возмещения при экспорте в Афганистан с 20 тысяч до 30 тысяч тенге (с 39,1 до 58,8 долларов), также исключается излишняя детализация.

Увеличенный норматив вносится с целью высвобождения элеваторных мощностей для приема урожая 2025 года и изъятия излишков зерна с внутреннего рынка.

Правила субсидирования расходов Нацкомпаний в сфере АПК введены в марте 2025 года. Документ предусматривает возмещение части расходов при транспортировке пшеницы в Афганистан транзитом через территорию Туркменистана.

Принятие документа будет содействовать социально-экономическому развитию в агропромышленном секторе, способствовать расширению экспортного потенциала сельхозтоваропроизводителей и даст мультипликативный эффект в логистической сфере, убеждены в ведомстве.