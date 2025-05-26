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В Польше призвали запретить поставки огурцов из России

Гвиздала отметил, что Варшава не должна позволять РФ и Белоруссии продавать свою продукцию на польском рынке.

Источник: Аргументы и факты

Ввоз огурцов из России в Польшу необходимо запретить в ближайшее время в связи с ростом поставок этих овощей в республику, заявил исполнительный директор польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала.

«Решение по этому вопросу может быть принято в течение ближайшего месяца или двух», — сказал глава организации, слова которого приводит интернет-портал O2.

Гвиздал сослался на украинский конфликт и поддержку Польшей киевского режима. По его словам, в такой ситуации Варшава не должна позволять России и Белоруссии продавать свою продукцию на польском рынке или провозить транзитом в другие страны ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что, согласно данным статистической службы Евросоюза, РФ в марте 2025 года увеличила поставки огурцов в Польшу до максимального за последние четыре года уровня. В начале весны объём экспорта этих овощей из России в республику достигал 2,1 тысячи тонн.