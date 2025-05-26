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Госдума рассмотрит законопроект о введении ежемесячных выплат для домохозяек

Российские домохозяйки будут получать выплаты, равные прожиточному минимуму.

Источник: РИА "Новости"

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, предусматривающий введение ежемесячных выплат для домохозяек. Суммы пособий будут равняться прожиточному минимуму, который установлен в регионе получателя.

Если закон будет принят, то такие выплаты будут получать россияне, которые ведут домашнее хозяйство, включая уход за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, престарелыми родителями. Под ведением домашнего хозяйства авторы законопроекта имеют в виду такие занятия, как готовка, стирка, глажение, шитье, вязание, уборка, уход за обувью и одеждой, покупка продуктов.

Отметим, что законопроектом установлены ограничения для тех, кто лишь недавно получил российский паспорт. У таких лиц право на ежемесячную выплату появится только после пяти лет проживания в России с даты выдачи паспорта. Кроме того, выплаты не будут распространятся на тех, кто работает из дома и применяет специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».