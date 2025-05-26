Госдума рассмотрит законопроект о введении ежемесячных выплат для домохозяек

Отметим, что законопроектом установлены ограничения для тех, кто лишь недавно получил российский паспорт. У таких лиц право на ежемесячную выплату появится только после пяти лет проживания в России с даты выдачи паспорта. Кроме того, выплаты не будут распространятся на тех, кто работает из дома и применяет специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».