Самарцы планируют потратить на выпускной в 11 классе по 19 тысяч рублей

Помимо расходов на сам выпускной, родители планируют и покупку нарядов для детей. Для учеников 9 классов эта сумма составляет 17,5 тысяч рублей, а в 11 классе — уже 18,5 тысяч рублей для юношей. Родителям девушек придется заплатить больше: 16 тысяч в 9 классе и 21 тысяч в 11 классе.