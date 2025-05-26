Ричмонд
+17°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы планируют потратить на выпускной в 11 классе по 19 тысяч рублей

Стало известно, во сколько обойдется выпускной в Самаре в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 24 мая, в школах Самары прозвенели последние звонки. А уже скоро для учеников 9 и 11 классов пройдут выпускные. Выпуск из школы — мероприятие волнительное, но и очень затратное. Сколько самарские родители планируют потратить на выпускные в этом году, выяснили аналитики портала SuperJob.

— В Самаре организация выпускного 9-классников обходится в среднем в 12,5 тысяч рублей на ребенка, — говорится в исследовании.

Примечательно, что такую же сумму родители девятиклассников планировали потратить и в 2024 году.

Расходы на выпускной в 11 класса традиционно бывают выше. В 2025 году родители в Самаре планируют уложиться в 19 тысяч рублей, а в прошлом году эта сумма составляла 13,5 тысяч рублей.

Помимо расходов на сам выпускной, родители планируют и покупку нарядов для детей. Для учеников 9 классов эта сумма составляет 17,5 тысяч рублей, а в 11 классе — уже 18,5 тысяч рублей для юношей. Родителям девушек придется заплатить больше: 16 тысяч в 9 классе и 21 тысяч в 11 классе.