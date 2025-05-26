Самарцы планируют потратить на выпускной в 11 классе по 19 тысяч рублей

В субботу, 24 мая, в школах Самары прозвенели последние звонки. А уже скоро для учеников 9 и 11 классов пройдут выпускные. Выпуск из школы — мероприятие волнительное, но и очень затратное. Сколько самарские родители планируют потратить на выпускные в этом году, выяснили аналитики портала SuperJob.
— В Самаре организация выпускного 9-классников обходится в среднем в 12,5 тысяч рублей на ребенка, — говорится в исследовании.
Примечательно, что такую же сумму родители девятиклассников планировали потратить и в 2024 году.
Расходы на выпускной в 11 класса традиционно бывают выше. В 2025 году родители в Самаре планируют уложиться в 19 тысяч рублей, а в прошлом году эта сумма составляла 13,5 тысяч рублей.
Помимо расходов на сам выпускной, родители планируют и покупку нарядов для детей. Для учеников 9 классов эта сумма составляет 17,5 тысяч рублей, а в 11 классе — уже 18,5 тысяч рублей для юношей. Родителям девушек придется заплатить больше: 16 тысяч в 9 классе и 21 тысяч в 11 классе.