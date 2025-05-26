Госкомвоенпром: Беларусь и Россия создают проект нового истребителя Су-75

Также находится в проработке проект создания легкого однодвигательного истребителя пятого поколения — Су-75. Новый самолет разрабатывает опытное конструкторское бюро Сухого. Анонсировалось, что этот российский истребитель будут отличать малая заметность и высокие летно-технические характеристики. В работе применяют суперкомпьютерные технологии.