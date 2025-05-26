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Госкомвоенпром: Беларусь и Россия создают проект нового истребителя Су-75

Беларусь и Россия прорабатывают проект создания самолета Су-75.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что Беларусью и Россией прорабатывается проект создания нового истребителя Су-75. Об этом глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус рассказал на «Беларусь 1».

В частности, Пантус подчеркнул, что сейчас в области авиастроения Беларусь с Россией работают «очень плотно, постоянно расширяя это сотрудничество».

Так, продолжается работа над созданием самолета по проекту «Освей», обсуждаются другие совместные проекты с Рособоронэкспортом и Объединенной авиационной компанией.

Также находится в проработке проект создания легкого однодвигательного истребителя пятого поколения — Су-75. Новый самолет разрабатывает опытное конструкторское бюро Сухого. Анонсировалось, что этот российский истребитель будут отличать малая заметность и высокие летно-технические характеристики. В работе применяют суперкомпьютерные технологии.