Госкомвоенпром: Беларусь и Россия создают проект нового истребителя Су-75

Стало известно, что Беларусью и Россией прорабатывается проект создания нового истребителя Су-75. Об этом глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус рассказал на «Беларусь 1».
В частности, Пантус подчеркнул, что сейчас в области авиастроения Беларусь с Россией работают «очень плотно, постоянно расширяя это сотрудничество».
Так, продолжается работа над созданием самолета по проекту «Освей», обсуждаются другие совместные проекты с Рособоронэкспортом и Объединенной авиационной компанией.
Также находится в проработке проект создания легкого однодвигательного истребителя пятого поколения — Су-75. Новый самолет разрабатывает опытное конструкторское бюро Сухого. Анонсировалось, что этот российский истребитель будут отличать малая заметность и высокие летно-технические характеристики. В работе применяют суперкомпьютерные технологии.