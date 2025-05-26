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Новосибирская область получит 3 млрд рублей на мост через Обь

Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Новосибирской области Александр Жуков. Транш составит 2,8 млрд рублей.

Источник: ГК "ВИС"

По словам депутата, трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений утвердила трансферт на 2,8 млрд рублей на завершение строительства четвертого моста через Обь.

Напомним, проект четвертого моста через Обь стартовал в конце 2017 года. Общая стоимость моста — почти 45 млрд рублей.

Это не первое дополнительное вливание со стороны государственного бюджета. Так, в декабре 2022 года Михаил Мишустин сообщил о дополнительных 7 млрд рублей. Причиной стали выросшие цены на стройматериалы.

Вокруг строительства не утихают конфликты. В данный момент арбитражный суд рассматривает несколько исков строительных компаний друг к другу.

Многие специалисты говорят, что это далеко не последнее бюджетное вливание в строительство объекта.

Ранее Сиб.фм рассказывал о приостановке работы Димитровского моста через Обь. Ремонт второго новосибирского моста продлится до конца 2027 года.