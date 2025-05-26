Новосибирская область получит 3 млрд рублей на мост через Обь

По словам депутата, трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений утвердила трансферт на 2,8 млрд рублей на завершение строительства четвертого моста через Обь.
Напомним, проект четвертого моста через Обь стартовал в конце 2017 года. Общая стоимость моста — почти 45 млрд рублей.
Это не первое дополнительное вливание со стороны государственного бюджета. Так, в декабре 2022 года Михаил Мишустин сообщил о дополнительных 7 млрд рублей. Причиной стали выросшие цены на стройматериалы.
Вокруг строительства не утихают конфликты. В данный момент арбитражный суд рассматривает несколько исков строительных компаний друг к другу.
Многие специалисты говорят, что это далеко не последнее бюджетное вливание в строительство объекта.
Ранее Сиб.фм рассказывал о приостановке работы Димитровского моста через Обь. Ремонт второго новосибирского моста продлится до конца 2027 года.