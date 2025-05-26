Пенсионная система Казахстана вошла в ТОП-30 мира

Эксперты Allianz также отметили преимущество и важность накопительного компонента с учётом демографических тенденций. Так, в отчёте особое внимание уделяется вопросу старения населения и отмечается, что, согласно последним прогнозам ООН, в течение следующих 25 лет число людей в возрасте 65 лет и старше вырастет почти в 2 раза — с 857 млн сегодня до 1578 млн в 2050 году. Снижение уровня рождаемости замедляет рост населения трудоспособного возраста, и к середине века на каждые 100 человек в возрасте от 15 до 64 лет будет приходиться 26 человек старше 65 лет, тогда как в настоящее время их численность составляет 16 человек. В этой связи, по мнению экспертов, один из путей смягчения воздействия демографических изменений на пенсионную систему — это дополнение государственной пенсионной системы накопительным элементом.