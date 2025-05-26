Ричмонд
+17°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан и Пакистан будут совместно производить сельхозтехнику

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистан и Пакистан будут совместно производить сельскохозяйственную технику, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik

В ходе рабочего визита в пакистанский Лахор узбекская делегация провела ряд встреч и переговоров с компаниями этой страны, обсудив возможности реализации совместных проектов.

Пакистанской стороне презентовали тракторы и другую сельхозтехнику, производимую в Узбекистане, в частности, ООО «AgroTech Klaster» и рассказали о преимуществах и технических характеристиках продукции.

Были достигнуты договоренности по продвижению совместного производства тракторов мощностью 50−85 лошадиных сил, адаптированных к климатическим условиям двух стран, другой сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним, а также по оптимизации цен на продукцию.

говорится в сообщении