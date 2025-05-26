Узбекистан и Пакистан будут совместно производить сельхозтехнику

В ходе рабочего визита в пакистанский Лахор узбекская делегация провела ряд встреч и переговоров с компаниями этой страны, обсудив возможности реализации совместных проектов.
Пакистанской стороне презентовали тракторы и другую сельхозтехнику, производимую в Узбекистане, в частности, ООО «AgroTech Klaster» и рассказали о преимуществах и технических характеристиках продукции.
Были достигнуты договоренности по продвижению совместного производства тракторов мощностью 50−85 лошадиных сил, адаптированных к климатическим условиям двух стран, другой сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним, а также по оптимизации цен на продукцию.