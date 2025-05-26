КРДВ подала иск о расторжении соглашения с резидентом ТОР в Хабаровске

Как следует из искового заявления, между сторонами заключено соглашение, в соответствии с которым резидент принял на себя обязательства в период с 2021 по 2024 гг. реализовать инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса площадью 11,09 га на территории опережающего социально-экономического развития, площадка “Ракитное” (город Хабаровск)». Также стороны заключили долгосрочный договор аренды двух земельных участков. Сумма капитальных вложений в проект составила 4 215 042 000 рублей.
Вместе с тем резидент, по мнению истца, в установленный срок данный проект не реализовал, инвестиции в заявленном размере не совершал, а также не осуществлял деятельность на арендуемых земельных участках.
Истцом в адрес ответчика было направлено уведомление о необходимости устранения нарушений с требованием приложить подтверждающие документы. Однако ООО ТК «Хабаровский» данное условие не исполнило. Учитывая изложенное, истец принял решение расторгнуть соглашение с ответчиком.
Ссылаясь на то, что урегулирование спора путем переговоров было невозможным, истец обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края.
Как уточняет пресс-служба суда, заседание назначено на 4 июня 2025 года.