КРДВ подала иск о расторжении соглашения с резидентом ТОР в Хабаровске

Как следует из искового заявления, между сторонами заключено соглашение, в соответствии с которым резидент принял на себя обязательства в период с 2021 по 2024 гг. реализовать инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса площадью 11,09 га на территории опережающего социально-экономического развития, площадка “Ракитное” (город Хабаровск)». Также стороны заключили долгосрочный договор аренды двух земельных участков. Сумма капитальных вложений в проект составила 4 215 042 000 рублей.