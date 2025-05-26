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Производитель колбасы «Папа может» пытается продать бизнес

Собственник Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), выпускающего колбасные изделия под торговой маркой «Папа может», вновь начал обсуждения, связанные с возможной продажей предприятия. Об этом рассказали знакомые с ситуацией источники.

По данным источников, владелец бизнеса «Папа может» может продать его уже этим летом.

Собственник Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), выпускающего колбасные изделия под торговой маркой «Папа может», вновь начал обсуждения, связанные с возможной продажей предприятия. Об этом рассказали знакомые с ситуацией источники.

«Закрыть сделку [по продаже бизнеса] могут уже летом 2025 года. Заявленная стоимость ОМПК составляет 50−60 млрд рублей», — передает слова собеседников «Коммерсант».

В первую очередь комбинат представляет интерес для предприятий мясной отрасли, сталкивающихся с дефицитом перерабатывающих мощностей. Дополнительным фактором, способным повысить привлекательность приобретения ОМПК, является наличие ассортиментных линеек популярных брендов с уже сформированной лояльной потребительской аудиторией, а также хорошо налаженное распространение сбыта товаров, обеспечивающее присутствие продукции в торговых сетях.

Среди рассматривающих возможность приобретения комбината значатся агрохолдинг «Таврос», компании, связанные с бывшим президентом УГМК Искандаром Махмудовым, инвестиционная группа «Марафон», а также CP Foods — дочерняя структура тайской корпорации CP Group. Кроме того, в числе потенциальных претендентов на актив называют ГАП «Ресурс», компанию «Мираторг» и Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева.