Производитель колбасы «Папа может» пытается продать бизнес

В первую очередь комбинат представляет интерес для предприятий мясной отрасли, сталкивающихся с дефицитом перерабатывающих мощностей. Дополнительным фактором, способным повысить привлекательность приобретения ОМПК, является наличие ассортиментных линеек популярных брендов с уже сформированной лояльной потребительской аудиторией, а также хорошо налаженное распространение сбыта товаров, обеспечивающее присутствие продукции в торговых сетях.