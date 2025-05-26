Доллар ждет лета: что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы

Летом 2025 года ожидается неизбежное ослабление рубля до 85−95 за доллар. Об этом заявил независимый эксперт банковского сектора Андрей Бархота.
По его мнению, это произойдет независимо от санкций и рыночных колебаний. Главной причиной станет попытка государства сократить дефицит бюджета.
— Укрепление рубля ниже отметки 85 за доллар опасно для экономики нашей страны, так как усугубляет бюджетный дефицит. И российские власти сделают все, чтобы этого избежать, — пояснил эксперт.
Директор департамента операций на финансовых рынках крупного банка Максим Тимошенко уверен:
— В целом текущий курс доллара можно считать вполне привлекательным, если стоит задача покупки валюты — ее можно покупать.
По мнению экспертов, доллар и евро в любом случае в ближайшее время станут дорожать.
— Мы всегда даем клиентам совет покупать перед отпуском валюту. Потому что летом — в разгар отпусков — спрос на нее резко вырастает, а значит, растет и ее курс. Как, кстати, и в конце декабря — перед зимними отпусками, — рассказывает директор туристического агентства Артем Иваницкий. — «Визой» и «Мастеркард» могут воспользоваться только те, у кого счета в иностранных банках. А большинство может рассчитывать только на наличные доллары и евро. Многие, кстати, едут в отпуск еще и «шопиться»: в той же Турции, например, в Эмиратах и Таиланде полно продукции брендов, которые от нас ушли. Больше того: эта продукция там часто дешевле, чем такая же у нас до 2022 года. В большинстве турецких магазинов принимают не только лиры, но и доллары, и евро. Даже намного охотнее, чем местную валюту, потому что лира постоянно дешевеет, ретейлерам она не очень удобна.
В целом растущий интерес к доллару у россиян уже прослеживается. По данным одного из отечественных банков, в апреле жители страны обменивали доллары в 3,5 раза чаще, чем евро. При этом доллары в основном покупали, а евро — продавали. В структуре обменных операций с наличным долларом в апреле 57 процентов покупали валюту и 43 — продавали. Евро покупали лишь в 40 процентах случаев, а в 60 процентах продавали.
Интересно, что доллар традиционно укреплялся в условиях экономических или геополитических конфликтов. Однако с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом американская валюта ослабла на 6 процентов. Это снижение может негативно сказаться на экономике США и мира.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку:
— Никогда не покупайте валюту на волне паники: повышенного на нее спроса или резкого падения курса, когда все бегут доллары продавать. Покупайте доллар тогда, когда есть свободные средства. В средней и долгосрочной перспективе он все равно будет расти. А еще я бы советовал швейцарский франк: он мало подвержен инфляции.