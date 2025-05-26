Доллар ждет лета: что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы

— Мы всегда даем клиентам совет покупать перед отпуском валюту. Потому что летом — в разгар отпусков — спрос на нее резко вырастает, а значит, растет и ее курс. Как, кстати, и в конце декабря — перед зимними отпусками, — рассказывает директор туристического агентства Артем Иваницкий. — «Визой» и «Мастеркард» могут воспользоваться только те, у кого счета в иностранных банках. А большинство может рассчитывать только на наличные доллары и евро. Многие, кстати, едут в отпуск еще и «шопиться»: в той же Турции, например, в Эмиратах и Таиланде полно продукции брендов, которые от нас ушли. Больше того: эта продукция там часто дешевле, чем такая же у нас до 2022 года. В большинстве турецких магазинов принимают не только лиры, но и доллары, и евро. Даже намного охотнее, чем местную валюту, потому что лира постоянно дешевеет, ретейлерам она не очень удобна.