Две улицы в Новосибирске стали непроезжими из-за ремонта теплосетей

В двух районах правобережья Новосибирска стали непроезжими два участка дорог в связи с заменой теплосетей. Об этом в понедельник, 26 мая сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
Так, в Калининском районе из-за ремонта теплотрассы закрыто движение по улице Александра Невского от дома № 10 до дома № 18. Завершить ремонт и последующее благоустройство на этом участке планируют к 1 июня.
А в Заельцовском районе с сегодняшнего дня стал непроезжим участок улицы Анодной от Катодной до Светлановской. Там запланирована замена участка тепломагистрали протяжённостью 1770 метров и диаметром 600 мм.
Завершить замену труб подрядчик должен до 30 августа, после чего будет выполнено благоустройство.
Водителей просят проявлять осторожность и руководствоваться дорожными знаками.