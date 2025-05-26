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Две улицы в Новосибирске стали непроезжими из-за ремонта теплосетей

Ограничения продлятся от нескольких дней до нескольких месяцев.

Источник: соцсети

В двух районах правобережья Новосибирска стали непроезжими два участка дорог в связи с заменой теплосетей. Об этом в понедельник, 26 мая сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Так, в Калининском районе из-за ремонта теплотрассы закрыто движение по улице Александра Невского от дома № 10 до дома № 18. Завершить ремонт и последующее благоустройство на этом участке планируют к 1 июня.

А в Заельцовском районе с сегодняшнего дня стал непроезжим участок улицы Анодной от Катодной до Светлановской. Там запланирована замена участка тепломагистрали протяжённостью 1770 метров и диаметром 600 мм.

Завершить замену труб подрядчик должен до 30 августа, после чего будет выполнено благоустройство.

Водителей просят проявлять осторожность и руководствоваться дорожными знаками.