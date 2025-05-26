Президент обновил состав комиссии по мониторингу за расходованием средств Нацфонда

Задачей Комиссии является осуществление на постоянной основе мониторинга за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда РК, в том числе проведение мониторинга реализации и аудита финансовой части критически важных объектов, проектов общестранового значения и иных проектов, финансируемых за счет средств Нацфонда, в том числе путем облигационного заимствования.