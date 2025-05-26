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Президент обновил состав комиссии по мониторингу за расходованием средств Нацфонда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 19 мая 2025 года о Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Создать Комиссию по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда РК.

говорится в документе

В состав комиссии включены:

  • председатель Высшей аудиторской палаты РК, председатель комиссии;
  • помощник президента РК по экономическим вопросам;
  • заместитель председателя Национального банка РК;
  • заместитель генерального прокурора РК;
  • начальник 4 Департамента 4 Службы Комитета национальной безопасности РК;
  • управляющий директор по экономике и финансам акционерного общества «Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына” (по согласованию);
  • заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
  • заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
  • заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу
  • заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;
  • вице-министр финансов РК;
  • первый вице-министр национальной экономики РК;
  • председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК (по согласованию);
  • председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
  • заместитель председателя акционерного общества “Национальный управляющий холдинг “Байтерек” (по согласованию);
  • председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК;
  • председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

Также утверждены положение и порядок работы комиссии.

Задачей Комиссии является осуществление на постоянной основе мониторинга за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда РК, в том числе проведение мониторинга реализации и аудита финансовой части критически важных объектов, проектов общестранового значения и иных проектов, финансируемых за счет средств Нацфонда, в том числе путем облигационного заимствования.

Комиссия имеет право:

  • привлекать внешних экспертов (аудиторов) для проведения мониторинга реализации и аудита финансовой части критически важных объектов, проектов общестранового значения и иных проектов, финансируемых за счет средств Национального фонда;
  • направлять материалы для решения вопроса о дисциплинарной и иной ответственности должностных лиц соответствующих государственных органов и организаций с участием государства;
  • направлять информацию правоохранительным органам и органам национальной безопасности для рассмотрения.

Члены комиссии в пределах своей компетенции имеют право истребовать необходимую отчетность, информацию, документы и иные материалы от государственных органов, организаций с участием государства и должностных лиц, в том числе устные и письменные объяснения от соответствующих должностных лиц.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

Указ вводится в действие со дня подписания.