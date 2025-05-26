В Прикамье хлебокомбинат признан банкротом

Из представленных в суд документов установлено, что ООО «Губахахлеб» имеет задолженность не только перед работниками по выплате заработной платы и ФНС России, но и перед ООО «Птица-Мельница», ООО «Интерпак», ООО «Альянс-М», ИП Романовым С. И., ЗАО «Чусовская мельница», ООО «Региональная торговая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ООО «Гарант-Пак», ООО «РТК», ООО НПФ «Пермхимпродукт». Сумма требований кредиторов — 24,9 млн руб. Следующее заседание по делу состоится 6 октября.