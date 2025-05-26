Из Таганрога в Симферополь начал курсировать новый поезд

В 13:30 24 мая состоялось отправление из Симферополя, пассажиры прибыли в приморский город в 6:15 утра 25 мая. В тот же день, в 10:55, запустили первый рейс из Таганрога, состав прибыл в конечную точку назначения утром следующего дня.