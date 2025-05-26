Из Таганрога в Симферополь начал курсировать новый поезд

Между Таганрогом и Симферополем начал курсировать новый пассажирский поезд «Таврия» № 483/484. Об этом говорится в телеграм-канале компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
В 13:30 24 мая состоялось отправление из Симферополя, пассажиры прибыли в приморский город в 6:15 утра 25 мая. В тот же день, в 10:55, запустили первый рейс из Таганрога, состав прибыл в конечную точку назначения утром следующего дня.
Далее поезд будет курсировать через день, посещая в пути следования в Ростов-на-Дону (остановка планируется на станции Первомайской с 11:59 до 12:33).
— Маршрут даст больше возможностей для планирования дороги в Крым и обратно, в том числе с возможностью пересадки в донской столице, — отметил перевозчик.
Добавим, в состав «Таврии» включены купейные вагоны класса 2К, а также плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б.