ПАИЖК присоединят к КРПК

«Решение о реорганизации принято в том числе в связи с тем, что “ПАИЖК” выполнило все стоявшие перед ним задачи и фактически уже не ведёт проектную деятельность. В результате реорганизации увеличится уставной капитал “КРПК”, что положительно скажется на взаимодействии с банковским сектором в ходе реализации проектов. Дополнительный эффект при реорганизации — сокращение административно-управленческих расходов», — пояснил генеральный директор АО «КРПК» Юрий Аликин.
ПАИЖК было создано в 2005 году и долгое время являлось региональным оператором федеральной ипотечной программы в Перми и Пермском крае, а также курировало проект по решению проблем обманутых дольщиков.
В последние годы юрлицо не вело активной финансово-экономической деятельности, владея рядом краевых активов и проектов: 50% долей в ООО «Тройка-Пермь», 25% в ООО «Газпромнефть дорожное строительство — Прикамье», 19,5% в ООО «Спортивный комплекс “Олимпия-Пермь”». Выручка в 2024 году — 56 млн руб., чистая прибыль — 33 млн руб.