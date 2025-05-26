ПАИЖК присоединят к КРПК

«Решение о реорганизации принято в том числе в связи с тем, что “ПАИЖК” выполнило все стоявшие перед ним задачи и фактически уже не ведёт проектную деятельность. В результате реорганизации увеличится уставной капитал “КРПК”, что положительно скажется на взаимодействии с банковским сектором в ходе реализации проектов. Дополнительный эффект при реорганизации — сокращение административно-управленческих расходов», — пояснил генеральный директор АО «КРПК» Юрий Аликин.