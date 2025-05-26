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В Ташкенте и других городах появятся торговые центры, где будут продавать только отечественные товары. Но что именно считать «отечественным»?

Vaib.uz (Узбекистан. 26 мая). Сегодня на совещании под председательством президента прозвучала новая инициатива: в Ташкенте и других городах появятся крупные торговые центры, в которых будут представлены исключительно товары отечественного производства. Проект получил название Mall of Uzbekistan.

Источник: Vaib.Uz

По словам чиновников, в стране до сих пор нет торговых центров, где в одном месте можно было бы найти весь спектр продукции, произведённой в Узбекистане — от текстиля и обуви до кожгалантереи и готовой одежды. При этом более 4 тысяч местных предприятий производят такие товары, но их продукция остаётся малоизвестной и плохо представленной на рынке.

В рамках франшизы Mall of Uzbekistan планируется строительство современных торговых центров по всей стране с акцентом на продажу национальной продукции. В этих центрах предприниматели смогут арендовать торговые площади по минимальной ставке. Ожидается, что такая мера поможет популяризировать местные бренды, создать новые рабочие места и повысить доверие населения к отечественным товарам.

Однако у общественности уже возникли вопросы о критериях «отечественности». Например, в автопроме уже давно практикуется наклейка узбекских шильдиков на китайские автомобили, и они официально считаются «отечественными». Возникает опасение, что аналогичный подход будет применён и к другим товарам — от одежды до бытовой техники.

Пока на эти вопросы нет чётких ответов. Очевидно, что важно не просто создать торговое пространство, но и определить прозрачные правила, по которым товары смогут позиционироваться как отечественные. Иначе инициатива рискует превратиться в очередной витринный проект, а не в настоящий шаг к развитию местного производства.

В любом случае, идея — интересная. Если всё будет реализовано с умом, Mall of Uzbekistan может стать точкой роста для малого и среднего бизнеса, а также площадкой, где покупатель наконец сможет узнать, что производится в его стране.