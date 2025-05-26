В Ташкенте и других городах появятся торговые центры, где будут продавать только отечественные товары. Но что именно считать «отечественным»?

По словам чиновников, в стране до сих пор нет торговых центров, где в одном месте можно было бы найти весь спектр продукции, произведённой в Узбекистане — от текстиля и обуви до кожгалантереи и готовой одежды. При этом более 4 тысяч местных предприятий производят такие товары, но их продукция остаётся малоизвестной и плохо представленной на рынке.