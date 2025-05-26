Новая площадка КРТ появится в Красноярске

По условиям договора, который заключен на 5 лет, застройщик возведет на участке жилые дома, проезды, парковки — надземную и подземную, а также сделает благоустройство. Кроме того, на первом этаже одного из зданий он должен предусмотреть нежилое помещение площадью 1000 м², которое необходимо безвозмездно передать в муниципальную собственность для размещения в нем учреждения дополнительного образования детей.