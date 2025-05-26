Новая площадка КРТ появится в Красноярске

Инициатором стало ООО СЗ «Конструктив девелопмент», сообщили в мэрии.
Компании принадлежит 1,4 гектара. На территории раньше находился санаторий-профилакторий, собственником которого являлось одно из предприятий.
По условиям договора, который заключен на 5 лет, застройщик возведет на участке жилые дома, проезды, парковки — надземную и подземную, а также сделает благоустройство. Кроме того, на первом этаже одного из зданий он должен предусмотреть нежилое помещение площадью 1000 м², которое необходимо безвозмездно передать в муниципальную собственность для размещения в нем учреждения дополнительного образования детей.
Руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов отметил, что все правообладатели перед заключением договора проходят определенную процедуру: «Сначала разрабатывают концепцию развития своей территории и представляют ее в министерство строительства и ЖКХ края. Потом следует проверка обеспеченности участка социальными объектами. Доработанную концепцию с учётом рекомендаций и полный пакет документов рассматривает краевая комиссия по комплексному развитию территорий, где присутствуют представители всех отраслей: образования, культуры, спорта, службы по контролю в области градостроительной деятельности и другие».