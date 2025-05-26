Желающих дать в долг Братску 145 миллионов рублей по ставке 22% среди банков не нашлось

Как сообщалось ранее, власти Братска планировали взять в долг 145 миллионов рублей на 830 календарных дней по максимальной ставке 22% годовых (ключевая ставка Центробанка + 1%). В случае, если банк предоставил бы кредит по максимальной ставке, его прибыль в виде процентов составила 72,5 миллиона рублей. Впрочем, финансовые организации такое предложение мэрии не заинтересовало. Вероятно, в ближайшее время будут объявлены новые торги с более выгодными для банков условиями.