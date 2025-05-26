Немецкий банк отказался перечислять Шредеру связанные с Россией деньги

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток- 2» проложены по дну Балтийского моря, соединяя Россию и Германию. Осенью 2022 года три из четырех ниток этих магистралей были повреждены в результате взрывов. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме. Владимир Путин тогда заявил, что взрыв был диверсией, направленной на уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры.