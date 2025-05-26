Sparkasse обосновал свои действия опасениями попасть под американские санкции. Forbes пишет, что сам Шредер не находится под санкциями, а ограничения против Nord Stream 2 были введены еще в 2022 году.
Также отмечается, что перед прекращением выплат Шредеру в июне 2024 года председателем совета директоров Sparkasse Hannover стал Белит Онай, обер-бургомистр Ганновера от партии «Зеленых», известный своей критикой в адрес экс-канцлера. Ранее в 2022 году Онай пытался лишить Шредера звания почетного гражданина Ганновера. В качестве аргументов назывались прочные связи Шредера с российским бизнесом.
После начала специальной военной операции на Украине Шредер сохранил контакты с российским президентом и призывал к дипломатическому решению конфликта между Москвой и Киевом. На прошлой неделе Bild сообщал, что Шредер продолжает поддерживать проект «Северный поток-2», о чем он написал в письме депутатам Мекленбурга — Передней Померании.
По информации Bloomberg, в Евросоюзе рассматривают возможность ввода ограничений против «Северного потока». Эта инициатива, получившая поддержку нового канцлера Германии Фридриха Мерца, имеет решающее значение. Агентство отмечает, что Мерц надеется, что санкции завершат дискуссии в Германии о возможности возобновления проекта.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток- 2» проложены по дну Балтийского моря, соединяя Россию и Германию. Осенью 2022 года три из четырех ниток этих магистралей были повреждены в результате взрывов. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме. Владимир Путин тогда заявил, что взрыв был диверсией, направленной на уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры.