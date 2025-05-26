Узбекские и китайские бизнесмены подписали более 20 соглашений

Кроме того, Агентство по привлечению иностранных инвестиций и организаторы Китайской международной инвестиционной и торговой ярмарки (CIFIT) подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в привлечении инвесторов в Узбекистан и продвижении крупных инвестиционных проектов среди зарубежных компаний.