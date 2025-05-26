Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекские и китайские бизнесмены подписали более 20 соглашений

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекские и китайские бизнесмены подписали более 20 соглашений в сферах инвестиций и торговли, сообщает пресс-служба МИПТ.

Источник: Depositphotos

Церемония подписания прошла в рамках визита делегации провинции Фуцзянь КНР в Узбекистан.

Подписано более 20 соглашений, направленных на расширение взаимовыгодного сотрудничества с крупными китайскими компаниями, такими как Xiamen ITG Group, Fujian Xinwancheng Investment, Fujian Sitong Stone Company, Fuzhou Fuqiang Precision.

говорится в сообщении

Документы охватывают приоритетные направления: производство строительных материалов, горнодобывающую промышленность, текстиль, автомобилестроение и другие отрасли.

Кроме того, Агентство по привлечению иностранных инвестиций и организаторы Китайской международной инвестиционной и торговой ярмарки (CIFIT) подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в привлечении инвесторов в Узбекистан и продвижении крупных инвестиционных проектов среди зарубежных компаний.

Для справки: провинция Фуцзянь — один из наиболее экономически развитых регионов Китая. ВВП провинции в 2024 году составил около $800 млрд.