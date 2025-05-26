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Кубань вошла в тройку регионов по дороговизне похорон

Краснодарский край занимает второе место в рейтинге регионов юга России по стоимости организации похорон. Средняя цена погребения на Кубани составляет 73 577 рублей.

Согласно данным Росстата, лидером по этому показателю является Севастополь, где стоимость услуги составляет 73 669 рублей.

Самые доступные похороны на юге страны можно организовать в Адыгее, где стоимость снизилась на 20% за год и составляет 10 716 рублей.

Средняя стоимость похорон в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ниже, чем в целом по России. В Южном федеральном округе этот показатель составляет 55 667 рублей, в Северо-Кавказском — 36 169 рублей, а в целом по России — 59 546 рублей.

Однако, по мнению источника, эти цифры не отражают полной картины, поскольку в большинстве республик Северного Кавказа похоронные обряды проводятся в соответствии с мусульманскими традициями. Оплата таких похорон осуществляется через мечети в виде пожертвований, которые не учитываются в официальной статистике ритуальных услуг.

Среди регионов Кавказа самые высокие цены на похороны зафиксированы в Северной Осетии — в среднем 64 340 рублей, что вдвое превышает стоимость в соседних регионах. Это объясняется тем, что Алания не является мусульманским регионом, и рынок ритуальных услуг там организован иначе. Самые низкие цены на погребение на Кавказе наблюдаются в Кабардино-Балкарии (18 209 рублей), а также в Дагестане и Карачаево-Черкесии, где цены незначительно выше. Данные предоставлены телеграм-каналом «Похоронный тракт».