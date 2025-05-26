Кубань вошла в тройку регионов по дороговизне похорон

Среди регионов Кавказа самые высокие цены на похороны зафиксированы в Северной Осетии — в среднем 64 340 рублей, что вдвое превышает стоимость в соседних регионах. Это объясняется тем, что Алания не является мусульманским регионом, и рынок ритуальных услуг там организован иначе. Самые низкие цены на погребение на Кавказе наблюдаются в Кабардино-Балкарии (18 209 рублей), а также в Дагестане и Карачаево-Черкесии, где цены незначительно выше. Данные предоставлены телеграм-каналом «Похоронный тракт».