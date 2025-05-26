Кубань вошла в тройку регионов по дороговизне похорон

Согласно данным Росстата, лидером по этому показателю является Севастополь, где стоимость услуги составляет 73 669 рублей.
Самые доступные похороны на юге страны можно организовать в Адыгее, где стоимость снизилась на 20% за год и составляет 10 716 рублей.
Средняя стоимость похорон в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ниже, чем в целом по России. В Южном федеральном округе этот показатель составляет 55 667 рублей, в Северо-Кавказском — 36 169 рублей, а в целом по России — 59 546 рублей.
Однако, по мнению источника, эти цифры не отражают полной картины, поскольку в большинстве республик Северного Кавказа похоронные обряды проводятся в соответствии с мусульманскими традициями. Оплата таких похорон осуществляется через мечети в виде пожертвований, которые не учитываются в официальной статистике ритуальных услуг.
Среди регионов Кавказа самые высокие цены на похороны зафиксированы в Северной Осетии — в среднем 64 340 рублей, что вдвое превышает стоимость в соседних регионах. Это объясняется тем, что Алания не является мусульманским регионом, и рынок ритуальных услуг там организован иначе. Самые низкие цены на погребение на Кавказе наблюдаются в Кабардино-Балкарии (18 209 рублей), а также в Дагестане и Карачаево-Черкесии, где цены незначительно выше. Данные предоставлены телеграм-каналом «Похоронный тракт».