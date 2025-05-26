Готовимся к жаре: в Волгограде откроются сотни точек сезонной торговли

При выборе мест для торговли учитывались пожелания жителей и предпринимателей. Большая часть продукции, которая будет представлена на прилавках местного производства, что позволит поддержать волгоградских производителей. Открытие торговых точек будет происходить по мере готовности предпринимателей. Основная часть летних кафе и киосков начнет свою работу с наступлением жаркой погоды. Круглый год работают вендинговые автоматы, предлагающие прохладительные напитки. Широкий выбор мороженого и напитков можно найти также на ярмарках, рынках и в магазинах Волгограда.