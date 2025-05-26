Готовимся к жаре: в Волгограде откроются сотни точек сезонной торговли

Волгоград активно готовится к летнему сезону. Городские власти утвердили более 340 мест для сезонной торговли, где волгоградцы смогут приобрести любимые лакомства и напитки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, в список вошли точки продажи мороженого, сладкой ваты, безалкогольных прохладительных напитков, а также места для установки круглогодичных вендинговых автоматов.
Торговые точки расположились во всех районах Волгограда, учтены в действующей схеме размещения нестационарных торговых объектов и соответствуют всем необходимым требованиям безопасности и удобства для жителей. Больше всего точек откроется Красноармейском (63), Краснооктябрьском (51), Центральном (77), Дзержинском (47), Ворошиловском (41), Тракторозаводском (32), Кировском (18), Советском районах (16).
При выборе мест для торговли учитывались пожелания жителей и предпринимателей. Большая часть продукции, которая будет представлена на прилавках местного производства, что позволит поддержать волгоградских производителей. Открытие торговых точек будет происходить по мере готовности предпринимателей. Основная часть летних кафе и киосков начнет свою работу с наступлением жаркой погоды. Круглый год работают вендинговые автоматы, предлагающие прохладительные напитки. Широкий выбор мороженого и напитков можно найти также на ярмарках, рынках и в магазинах Волгограда.