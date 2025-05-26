Росгосцирк отсудил у мэрии Екатеринбурга больше 13 миллионов

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с мэрии Екатеринбурга 13,7 миллионов рублей в пользу Росгосцирка. Соответствующее решение опубликовано в картотеке судебных дел.
Росгосцирк подал иск против администрации Екатеринбурга касаемо участка, где сейчас расположен въезд в исторический мультимедийный парк «Россия — моя история». Эта территория площадью 36,6 тысяч квадратных метров находилась в бессрочном пользовании у Росгосцирка. Но позже мэрия решила разделить участок.
Территория вблизи бизнес-центра Summit осталась в пользовании истца. Земельный участок между домами по улице 8 Марта, 43 и улице 8 Марта, 45 был оставлен для нужд города. Именно за этот участок мэрия в 2024 году уже выплачивала Росгосцирку 85,3 миллионов рублей. Несмотря на апелляции администрации Екатеринбурга, решение суда отменено не было.
Сейчас суд взыскал с мэрии в пользу цирка еще 13,7 миллионов рублей долга и 362,2 тысяч рублей госпошлины. Это проценты «за пользование чужими денежными средствами» с 1 ноября 2023 года по 18 ноября 2024 года. В это время решение суда уже по выкупу участка вступило в силу, но деньги администрация города еще не перечислила.