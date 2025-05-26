Росгосцирк отсудил у мэрии Екатеринбурга больше 13 миллионов

Сейчас суд взыскал с мэрии в пользу цирка еще 13,7 миллионов рублей долга и 362,2 тысяч рублей госпошлины. Это проценты «за пользование чужими денежными средствами» с 1 ноября 2023 года по 18 ноября 2024 года. В это время решение суда уже по выкупу участка вступило в силу, но деньги администрация города еще не перечислила.