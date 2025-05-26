В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге

«Вся выручка от продажи билетов по цене 800 рублей за поездку из Самары в Ширяево (протяженность — 35 км) остается у перевозчика. Дополнительно к выручке от продажи билетов, бюджет региона готов доплачивать перевозчику 110 млн рублей за сезон навигации за оказание транспортных услуг населению Самарской области и перевозку около 50 тысяч пассажиров (то есть примерно 2 200 рублей за каждого перевезенного пассажира). Итого — почти З тысячи рублей за пассажира. Потенциальному перевозчику предоставлено право корректировать расписание, в том числе сокращать число рейсов с учетом пассажиропотока. Тем самым, допускается не совершать заведомо “убыточные” порожние рейсы и разрешается управлять экономикой перевозок и повышать доходность от существующего спроса».