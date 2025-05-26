Президент пообещал льготы мебельщикам. Но станет ли мебель дешевле для людей?

Что пообещали производителям?
На сегодняшний день 50−60% себестоимости мебели приходится на импортное сырьё. Речь идёт о фурнитуре, клее, красках, ДСП, тканях и других компонентах, без которых невозможно собрать ни стул, ни кухонный гарнитур. Производители давно просят снизить таможенные пошлины, чтобы уменьшить себестоимость продукции. Президент поддержал эту просьбу.
«Я согласен с этим, чтобы наши национальные продукты были конкурентоспособными», — отметил он.
Теперь компетентным ведомствам поручено подготовить проект постановления, согласно которому на три года таможенная пошлина на 14 видов сырья будет установлена на уровне 1%. Также будет организован централизованный ввоз древесины и древесных материалов, чтобы устранить дефицит и стабилизировать цены.
Помимо налоговых послаблений, президент пообещал новые возможности для малого бизнеса. Теперь индивидуальным предпринимателям будет разрешено официально нанимать до пяти работников и заниматься производством мебели. А молодые предприниматели смогут получить льготный кредит на 7 лет до 5 млрд сумов под 18% годовых — чтобы запустить или расширить бизнес.
А что с ценами в магазинах?
На первый взгляд, новости обнадёживают: дешёвое сырьё, льготы, кредиты, свободные руки. Но будет ли мебель реально дешевле для конечного потребителя? Пока на этот вопрос однозначного ответа нет.
Всё зависит от того, насколько добросовестно поведут себя производители и розничные сети. Ведь снижение себестоимости вовсе не означает, что отпускные или розничные цены обязательно снизятся. Увы, практика показывает: льготы часто уходят в прибыль, а не в снижение цен.
И всё же реформа даёт надежду: если государство будет контролировать прозрачность цепочки от импорта до продажи, а бизнес — действительно заинтересован в увеличении объёма продаж, то цены на мебель могут начать двигаться в сторону покупателя, а не только вверх.