Земельный скандал в Приморье: как депутатский бизнес захватил мыс без торгов

Осенью прошлого года в Хасанском округе планировались публичные слушания по изменению генплана и правил землепользования. Часть слушаний успели провести, но после масштабной аварии на сетях ДРСК, оставившей без света большую часть округа (включая Андреевку), глава муниципалитета ввёл режим ЧС и отменил все оставшиеся слушания. Согласно проекту администрации, мыс Андреева должен был стать спортивно-туристической зоной Р-3, однако жители, собиравшиеся выступить против, лишились этой возможности из-за ЧС.
В декабре 2024 года участок разделили на два. Под исходным кадастровым номером осталась береговая линия по границе мыса, которая по-прежнему арендуется ООО «Одиссей». Центральная же часть мыса с лесом была выделена в новый участок. В феврале 2025 года эта земля площадью 9,1 га перешла в собственность компании. Данных о проведении торгов при этом не публиковали, в результате чего было написано обращение в прокуратуру.
Как пишет NewsVL, согласно перечню инвестиционных проектов Хасанского округа, «Одиссей» планировал построить на мысе водно-спортивный центр до 2030 года, но тогда речь шла о едином участке. При этом компания не обращалась за разрешением на строительство ни на одном из двух новых участков.
Прокуратура, изучив обращение жителей, провела проверку и подала иск в Арбитражный суд к ООО «Одиссей». Надзорный орган усматривает в сделке признаки ничтожности: земля была продана без торгов, резидент не вёл на ней хозяйственной деятельности, а новый участок реализовали уже через 10 дней после оформления границ. Одновременно с иском прокуратура направила ходатайство об обеспечительных мерах.
Напомним, суд приступил к рассмотрению масштабного иска Генпрокуратуры РФ к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Занимая должности депутата Заксобрания Приморья (2001−2004) и главы администрации Владивостока (2004−2008), систематически нарушал антикоррупционное законодательство.