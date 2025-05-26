Земельный скандал в Приморье: как депутатский бизнес захватил мыс без торгов

В декабре 2024 года участок разделили на два. Под исходным кадастровым номером осталась береговая линия по границе мыса, которая по-прежнему арендуется ООО «Одиссей». Центральная же часть мыса с лесом была выделена в новый участок. В феврале 2025 года эта земля площадью 9,1 га перешла в собственность компании. Данных о проведении торгов при этом не публиковали, в результате чего было написано обращение в прокуратуру.