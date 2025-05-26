ЕАБР: инвестиционная активность в Беларуси сохраняется на высоком уровне

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционная активность в Беларуси сохраняется на высоком уровне. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на макрообзор Евразийского банка развития.
ВВП Беларуси увеличился на 2,8% в январе-апреле после 3,1% в январе-марте 2025 года. Замедление роста происходит на фоне более низких темпов в промышленности, отметили в ЕАБР. При этом секторы, ориентированные на внутреннее потребление, продолжают активно расти: розничный товарооборот вырос на 10%, товарооборот общественного питания — на 4,8%.
«Инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне: объем инвестиций вырос на 15% за январь-апрель 2025 года, чему во многом способствовало увеличение закупок оборудования на 21,2%», — подчеркнули в банке. -0-