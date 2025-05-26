1 июня в Хабаровском крае запретят продажу алкоголя

В День защиты детей, 1 июня, в Хабаровском крае будет действовать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки. Ограничение не касается баров, ресторанов и кафе, где спиртное можно будет приобрести как обычно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.