1 июня в Хабаровском крае запретят продажу алкоголя

В День защиты детей, 1 июня, в Хабаровском крае будет действовать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки. Ограничение не касается баров, ресторанов и кафе, где спиртное можно будет приобрести как обычно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За нарушение закона предусмотрена ответственность: штрафы для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, штрафы для организаций — до 300 тысяч рублей. Также возможна конфискация алкогольной продукции.
В соответствии с краевым законом в регионе официально действует запрет на торговлю крепкими напитками: в День защиты детей, в День молодежи, в День знаний.
Ранее запрет на продажу алкоголя действовал в минувшую субботу, 24 мая. В этот день для школьников Хабаровского края прозвенели последние звонки.