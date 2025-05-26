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В Ростове дублер дороги улицы Вересаева минует частные застройки

Проект дороги — дублера от ул. Вересаева до пр. Шолохова не коснется жилых домов частного сектора, а станет частью транспортной развязки строящегося района «Новый Ростов». Об этом сообщил первый замдиректора АО «Региональная корпорация развития» Игорь Далаксакуашвили.

Источник: Коммерсантъ

«Проект “Новый Ростов” реализуется через механизм комплексного развития территорий (КРТ). В настоящий момент заканчивается проектирование по дороге — дублеру Вересаева, которая пройдет по нашей территории, она не пойдет через частный сектор, как многие думают, и никому никакого ущерба не принесет. Она даст транспортное развитие всей этой территории, начиная от Александровки и заканчивая Шолохова», — поясил господин Далаксакуашвили.

Спикер сообщил, что на месте бывшего ростовского аэропорта, где развивается проект «Новый Ростов», построено свыше 100 тыс. кв. м жилья, планируется ввести еще 70 тыс. кв. м в 2025 году. В настоящее время в рамках программы осуществляется строительство внутренних улиц и основных транспортных артерий, уже пошел экспертизу проект магистральной дороги на бул. Авиаторов.