В Ростове дублер дороги улицы Вересаева минует частные застройки

«Проект “Новый Ростов” реализуется через механизм комплексного развития территорий (КРТ). В настоящий момент заканчивается проектирование по дороге — дублеру Вересаева, которая пройдет по нашей территории, она не пойдет через частный сектор, как многие думают, и никому никакого ущерба не принесет. Она даст транспортное развитие всей этой территории, начиная от Александровки и заканчивая Шолохова», — поясил господин Далаксакуашвили.