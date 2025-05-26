Опасную молочную продукцию нашли на Кубани. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Специалисты провели внеплановые выездные проверки в отношении производителей молочной продукции. Причиной стали многочисленные выявления фальсификации продукции в России.
Так, у одного из производителей нашли более 835 кг продукции без маркировки. С нарушениями также хранились 2090 куриных яиц и 64,6 кг молочки с истекшим сроком годности.
«Продукция изъята и уничтожена», — сообщили в ведомстве.
У двух производителей в Краснодаре взяли на исследование пробы сливочного масла. Результаты исследования показали, что продукция фальсифицированная. Для производства и фасовки масла у предпринимателей не было оборудования.
«Предпринимателям выданы предписания об устранении нарушений ветеринарного законодательства по изъятию из оборота и утилизации или уничтожению изготовленной продукции», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Материалы дел об административных нарушениях направили в суд с требованием приостановить деятельность.