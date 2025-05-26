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Опасную молочную продукцию нашли на Кубани

Просроченное молоко и фальсифицированное масло обнаружили в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Опасную молочную продукцию нашли на Кубани. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты провели внеплановые выездные проверки в отношении производителей молочной продукции. Причиной стали многочисленные выявления фальсификации продукции в России.

Так, у одного из производителей нашли более 835 кг продукции без маркировки. С нарушениями также хранились 2090 куриных яиц и 64,6 кг молочки с истекшим сроком годности.

«Продукция изъята и уничтожена», — сообщили в ведомстве.

У двух производителей в Краснодаре взяли на исследование пробы сливочного масла. Результаты исследования показали, что продукция фальсифицированная. Для производства и фасовки масла у предпринимателей не было оборудования.

«Предпринимателям выданы предписания об устранении нарушений ветеринарного законодательства по изъятию из оборота и утилизации или уничтожению изготовленной продукции», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Материалы дел об административных нарушениях направили в суд с требованием приостановить деятельность.