Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейший нефтегазовый регион России заинтересован в привлечении на работу узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Крупнейший нефтегазовый регион России намерен привлечь на работу граждан Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

Сотрудники Генерального консульства республики провели онлайн-переговоры с заместителем директора Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексеем Мокринским и руководителями крупных компаний этого российского региона.

Мокринский сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе на крупных производственных предприятиях нефтегазовой отрасли и других сферах открыто более 20 тыс. вакансий.

В 2024 году большую часть (60%) от общего числа иностранных граждан, оформивших трудовые патенты в регионе, составили граждане Узбекистана. Работодатели все больше заинтересованы в трудоустройстве узбекистанцев.

отметил он

Представители Генконсульства подробно разъяснили участникам встречи положения межправительственного соглашения между Россией и Узбекистаном, регулирующего вопросы трудоустройства граждан республики. Работодателям предоставили на рассмотрение проекты соглашений о сотрудничестве и формы заявлений.

По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности с руководителями крупных организаций Ханты-Мансийского автономного округа о перспективах сотрудничества в сфере организованного трудоустройства граждан Узбекистана.