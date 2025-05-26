Крупнейший нефтегазовый регион России заинтересован в привлечении на работу узбекистанцев

Сотрудники Генерального консульства республики провели онлайн-переговоры с заместителем директора Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексеем Мокринским и руководителями крупных компаний этого российского региона.
Мокринский сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе на крупных производственных предприятиях нефтегазовой отрасли и других сферах открыто более 20 тыс. вакансий.
В 2024 году большую часть (60%) от общего числа иностранных граждан, оформивших трудовые патенты в регионе, составили граждане Узбекистана. Работодатели все больше заинтересованы в трудоустройстве узбекистанцев.
Представители Генконсульства подробно разъяснили участникам встречи положения межправительственного соглашения между Россией и Узбекистаном, регулирующего вопросы трудоустройства граждан республики. Работодателям предоставили на рассмотрение проекты соглашений о сотрудничестве и формы заявлений.
По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности с руководителями крупных организаций Ханты-Мансийского автономного округа о перспективах сотрудничества в сфере организованного трудоустройства граждан Узбекистана.