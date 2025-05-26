Аналитики ЕАБР установили причины замедления роста ВВП Беларуси

В еженедельном макроэкономическом обзоре ЕАБР констатировали, что ВВП Беларуси вырос на 2,8% год к году в январе — апреле после 3,1% в январе — марте. При этом фиксируется замедление роста ВВП, что связано с определенными процессами в промышленности.