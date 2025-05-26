Аналитики ЕАБР установили причины замедления роста ВВП Беларуси

В Беларуси замедляется рост ВВП, сообщили в Евразийском банке развития, объяснив причину процессов.
В еженедельном макроэкономическом обзоре ЕАБР констатировали, что ВВП Беларуси вырос на 2,8% год к году в январе — апреле после 3,1% в январе — марте. При этом фиксируется замедление роста ВВП, что связано с определенными процессами в промышленности.
— Замедление роста происходит на фоне более низких темпов в промышленности (1,4% в январе-апреле после 2,1% в январе-марте), — указали аналитики банка.
Также в ЕАБР отметили, что снижение темпов роста выпуска обуславливается снижением спроса на белорусские товары на внешних рынках. А вот секторы, которые ориентированы на внутренний рынок Беларуси, по-прежнему продолжают активно прирастать.
В частности, за этот период рост розничного товарооборота составил 10%, товарооборота в общепите — 4,8%.
Еще аналитики ЕАБР обратили внимание на сохранение инвестиционной активности Беларуси на высоком уровне. Так, увеличение объема инвестиций составило 15%, чем поспособствовал рост закупок оборудования на 21,2%.
Еще Минздрав сообщил о повышении цен на некоторые лекарства в Беларуси.
А Минтранс ввел ограничения на дорогах с 26 мая, затрагивающие водителей Беларуси.