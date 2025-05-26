Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br2613,5

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2025 года составила Br2613,5, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске — Br3499,8. В Минской области она составила Br2654,3, Гомельской — Br2311,3, Гродненской — Br2357,9, Брестской — Br2271,3, Могилевской — Br2181,3, Витебской — Br2175,8.
По видам экономической деятельности самые высокие заработные платы у работников сферы информации и связи — Br5921,4, финансовой и страховой деятельности — Br4388,8. Профессиональная, научная и техническая деятельность — Br3171,8, строительство — Br3115,7, промышленность — Br2782,8, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность — Br2462,1.-0-