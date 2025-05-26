Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br2613,5

По видам экономической деятельности самые высокие заработные платы у работников сферы информации и связи — Br5921,4, финансовой и страховой деятельности — Br4388,8. Профессиональная, научная и техническая деятельность — Br3171,8, строительство — Br3115,7, промышленность — Br2782,8, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность — Br2462,1.-0-