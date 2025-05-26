Торговля, инвестиции, бизнес. В каких сферах Беларусь и Египет заинтересованы развивать сотрудничество?

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Каире состоялась встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко с председателем Федерации египетских торговых палат Ахмедом эль-Вакилем. Во время переговоров речь шла о возможностях торгово-экономического партнерства Беларуси и Египта, инвестиционной привлекательности нашей страны и ее потенциале для ведения бизнеса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Во время встречи Игорь Сергеенко напомнил, что в феврале 2020 года, когда президенты Беларуси и Египта встречались в Каире, основное внимание было уделено именно торгово-экономическим связям. В апреле 2024 года во время официального визита правительственной делегации Республики Беларусь в Египет было подписано межправительственное соглашение о системе содействия взаимной торговле. В начале текущего года его оперативно ратифицировали белорусские парламентарии.
«Система содействия торговле предусматривает ряд преимуществ для участников внешнеэкономической деятельности стран, которые заключили такое соглашение. Например: приоритетный порядок совершения таможенных операций, упрощение таможенных формальностей, неприменение таможенного досмотра в пунктах пропуска, за исключением отдельных случаев выявления высокого риска нарушений. Говорю об этом, чтобы подчеркнуть, что парламентарии не стоят в стороне от жизни. Сегодня мы находимся здесь именно для того, чтобы придать новый импульс белорусско-египетскому сотрудничеству в различных областях», — заявил председатель Палаты представителей.
Спикер подчеркнул, что значимым результатом визита станет подписание ряда взаимовыгодных соглашений. «Этому предшествовала активная работа сторон. И мы ее высоко ценим. Нам есть куда расти. Только в товарной структуре белорусского экспорта насчитывается более 1 100 товарных позиций. Вот почему с деятельностью торговых палат Беларуси и Египта мы связываем большие надежды», — подчеркнул он.
Говоря о развитии торгово-экономических связей, Игорь Сергеенко сообщил председателю Федерации египетских торговых палат Ахмеду эль-Вакилю, что в прошлом году в Беларуси был принят закон «Об инвестициях». В его основе создание благоприятных условий для инвестирования и улучшения бизнес-среды.
Председатель Палаты представителей также пригласил египетских бизнесменов принять участие в международных выставках — Международном форуме по искусственному интеллекту (13−14 июня) и БелАГРО (3−7 июня).
Председатель Палаты представителей акцентировал внимание на том, что сегодня Беларусь — это не только всем известные бренды, как МТЗ, МАЗ или «Амкодор». В нашей стране есть сильные компании, которые в своих нишах занимают лидирующее положение на мировом рынке. Результаты их деятельности широко используются за рубежом. К примеру, компания «Регула», «ИЗОВАК», «Солар Лазерные системы» и другие.
Говоря о продовольственной безопасности, председатель Палаты представителей отметил, что экспорт белорусской сельхозпродукции составляет в последние годы более $8 млрд в более чем 107 государств мира В Беларуси насчитывается порядка 1,8 тыс. единиц молочной продукции, из них — около 500 наименований сыров.
«Наша страна полностью покрывает потребности в комбикормах и кормовых добавках, а также поставляет на экспорт более 85% произведенной продукции, сертифицированной по международным стандартам», — рассказал во время встречи спикер Палаты представителей.
Возможности торгово-экономического партнерства Беларуси и Египта большие и пока не до конца востребованные, подчеркнул председатель Палаты представителей. «Убежден, что если в процессе дальнейшего развития белорусско-египетских отношений мы объединим наши потенциалы, то результаты не заставят себя ждать. Для этого у нас есть главное — это политическая воля и взаимное желание развивать отношения», — дополнил он. -0-
Фото Палаты представителей.