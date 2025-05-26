Торговля, инвестиции, бизнес. В каких сферах Беларусь и Египет заинтересованы развивать сотрудничество?

Председатель Палаты представителей акцентировал внимание на том, что сегодня Беларусь — это не только всем известные бренды, как МТЗ, МАЗ или «Амкодор». В нашей стране есть сильные компании, которые в своих нишах занимают лидирующее положение на мировом рынке. Результаты их деятельности широко используются за рубежом. К примеру, компания «Регула», «ИЗОВАК», «Солар Лазерные системы» и другие.