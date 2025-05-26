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Губернатор поздравил предпринимателей Самарской области с праздником 26 мая

26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства.

26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил представителей малого и среднего бизнеса Самарской области с профессиональным праздником, а также подвел итоги 5-летнего развития этого сектора экономики.

По словам губернатора, на сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано 137,7 тысяч предпринимателей, еще свыше 300 тысяч обладают статусом самозанятых. За последние пять лет число задействованных в секторе малого и среднего бизнеса (МСП) Самарской области выросло более чем на 25%. Как подчеркнул глава региона, предприниматели продолжают успешно заниматься своим делом, несмотря на санкционное давление.

«Вы — опора экономики: создаете рабочие места, обеспечиваете стабильность и вносите значительный вклад в бюджеты всех уровней. Со своей стороны, мы и дальше будем поддерживать ваши инициативы и перспективные бизнес-проекты», — написал в своем телеграм-канале Вячеслав Федорищев.

При этом в областной столице уже давно существует единая площадка, на которой представители МСП могут обсуждать новые идеи и делиться успешными кейсами. Ежегодно в Самаре проводится региональный форум «Мой Бизнес 63».

В этом году ключевая площадка для развития малого и среднего бизнеса Самарской области должна собрать 500 участников. На протяжении 3 дней они вместе с 15 экспертами в разных отраслях будут проводить образовательные встречи, участвовать в дискуссиях, обмениваться опытом и проводить мастер-классы.

Желающие принять участие в форуме (0+), который пройдет с 28 по 30 мая, могут подать заявку на сайте.

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