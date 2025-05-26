Губернатор поздравил предпринимателей Самарской области с праздником 26 мая

По словам губернатора, на сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано 137,7 тысяч предпринимателей, еще свыше 300 тысяч обладают статусом самозанятых. За последние пять лет число задействованных в секторе малого и среднего бизнеса (МСП) Самарской области выросло более чем на 25%. Как подчеркнул глава региона, предприниматели продолжают успешно заниматься своим делом, несмотря на санкционное давление.