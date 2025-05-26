Средняя зарплата выросла в Беларуси и превысила 2613 рублей

В Беларуси увеличился размер номинальной начисленной средней заработной платы, сообщили в Белстате.
Согласно статистике за апрель 2025-го, в Беларуси средняя зарплата составила 2613,5 белорусского рубля. Месяцем ранее этот показатель составлял 2601,8 белорусского рубля. Таким образом, номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов увеличилась на 11,7 белрубля.
Традиционно самые высокие зарплаты зарабатывают в Минске — 3499,8 белорусского рубля. Далее по областям рейтинг средних зарплат такой: Минщина — 2654,3 белрубля, Гродненщина — 2357,9 белрубля, Гомельщина — 2311,3 белрубля, Брестчина — 2271,3 белрубля, Могилеввщина — 2181,3 белрубля, Витебщина — 2175,8 белрубля.
По сферам самые высокие зарплаты в Беларуси по-прежнему получают в сфере информации и связи — в среднем 5921,4 белрубля. Также самые высокие доходы у тех, кто работает в финансовой и страховой отраслях (4388,8 белрубля средняя зарплата), профессиональной, научной и технической деятельности (3171,8 белрубля), строительстве (3115,7 белрубля), промышленности (2782,8 белрубля), транспортной деятельности, складировании, почтовая и курьерской деятельности (2462,1 белрубля).
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