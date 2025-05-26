Средняя зарплата выросла в Беларуси и превысила 2613 рублей

По сферам самые высокие зарплаты в Беларуси по-прежнему получают в сфере информации и связи — в среднем 5921,4 белрубля. Также самые высокие доходы у тех, кто работает в финансовой и страховой отраслях (4388,8 белрубля средняя зарплата), профессиональной, научной и технической деятельности (3171,8 белрубля), строительстве (3115,7 белрубля), промышленности (2782,8 белрубля), транспортной деятельности, складировании, почтовая и курьерской деятельности (2462,1 белрубля).