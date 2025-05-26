Как изменилась средняя зарплата в Беларуси в апреле

Как и в прошлом месяце, лидером по зарплатам стал сектор «информация и связь», хотя в апреле средняя зарплата в нем снизилась с 6417,6 до 5921,4 рубля. В топ-3 также входят финансовая и страховая деятельность, где зарплата до вычета налогов в апреле оказалась 4388,8 рубля, и профессиональная, научная и техническая деятельность — 3171,8 рубля.