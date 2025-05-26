Как изменилась средняя зарплата в Беларуси в апреле

Несмотря на небольшое увеличение средней зарплаты по стране, в Минске этот показатель упал на 44,9 рубля и составил 3499,8 рубля. А вот по Минской области зарплата выросла на 19 рублей, составив 2654,3 рубля.
Также зарплата выросла в Витебской (2175,8 рубля), Могилевской (2181,3 рубля), Гродненской (2311,3 рубля) и Гомельской (2357,9 рубля) областях.
В Брестской области наблюдается небольшой спад — там зарплата до вычета налогов снизилась на 11,6 рубля и составила 2259,7 рубля.
Как и в прошлом месяце, лидером по зарплатам стал сектор «информация и связь», хотя в апреле средняя зарплата в нем снизилась с 6417,6 до 5921,4 рубля. В топ-3 также входят финансовая и страховая деятельность, где зарплата до вычета налогов в апреле оказалась 4388,8 рубля, и профессиональная, научная и техническая деятельность — 3171,8 рубля.
Самые низкие средние зарплаты в апреле были в образовании (1825,4 рубля), в сфере услуг по временному проживанию и питанию (1839,6), а также в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха (1923,2).