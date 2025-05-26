Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания «Транспорт будущего» показала тольяттинцам, как производит дроны

Накануне на предприятии «Транспорт будущего» прошёл второй за месяц день открытых дверей, который вновь собрал около 350 гостей.

Источник: МК.RU Самара

Накануне на предприятии «Транспорт будущего» прошёл второй за месяц день открытых дверей, который вновь собрал около 350 гостей.

Жители Тольятти, а также школьники из Усть-Кинельского и Самары с интересом посетили экскурсию по производству, чтобы своими глазами увидеть, как создаются беспилотники и другие высокотехнологичные разработки.

Уже стало традицией, что «Транспорт будущего» регулярно открывает свои двери для горожан. Благодаря большому интересу со стороны жителей, компания провела два таких мероприятия с интервалом в неделю.

На этот раз свою очередь посетить завод пришли ученики школ № 6, 32, 59 и 77, сотрудники промышленных предприятий, а также родственники работников компании.

Гостям показали весь процесс создания беспилотной техники: от изготовления комплектующих и сборки дронов до производства литий-ионных аккумуляторов.

Также посетителям открыли доступ к летно-испытательному комплексу и центру управления полётами. В рамках мероприятия гости узнали о проекте «Инженерное училище», направленном на обучение и развитие сотрудников.

Посмотрели выставку дронов, сделали яркие фото с аэротакси и даже узнали, что в компании есть своя спортивная команда, которая участвует в различных забегах.

1 июня разыграем уникальные призы для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене!

Подписывайся! Принимай участие!