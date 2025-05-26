Компания «Транспорт будущего» показала тольяттинцам, как производит дроны

Накануне на предприятии «Транспорт будущего» прошёл второй за месяц день открытых дверей, который вновь собрал около 350 гостей.
Жители Тольятти, а также школьники из Усть-Кинельского и Самары с интересом посетили экскурсию по производству, чтобы своими глазами увидеть, как создаются беспилотники и другие высокотехнологичные разработки.
Уже стало традицией, что «Транспорт будущего» регулярно открывает свои двери для горожан. Благодаря большому интересу со стороны жителей, компания провела два таких мероприятия с интервалом в неделю.
На этот раз свою очередь посетить завод пришли ученики школ № 6, 32, 59 и 77, сотрудники промышленных предприятий, а также родственники работников компании.
Гостям показали весь процесс создания беспилотной техники: от изготовления комплектующих и сборки дронов до производства литий-ионных аккумуляторов.
Также посетителям открыли доступ к летно-испытательному комплексу и центру управления полётами. В рамках мероприятия гости узнали о проекте «Инженерное училище», направленном на обучение и развитие сотрудников.
Посмотрели выставку дронов, сделали яркие фото с аэротакси и даже узнали, что в компании есть своя спортивная команда, которая участвует в различных забегах.
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