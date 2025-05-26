Силуанов: Самолет «Байкал» должен быть введен в строй в плановые сроки

«Необходимые ресурсы для производства выделяются. Самолет должен ввестись в строй в плановые сроки, мы здесь не экономим», — заявил Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Самолеты «Байкал», разрабатываемые Уральским заводом гражданской авиации, должны были начать поставляться дальневосточной авиакомпании «Аврора» еще в 2024 году. В середине мая 2025-го вице-премьер российского правительства, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством лайнера «зашла в тупик».
В проекте еще только предстоит импортозаместить двигатель и винт, но уже сейчас известно, что на выходе самолеты будут значительно (в три раза) дороже, чем рассчитывали потенциальные покупатели.
В начале апреля Минпромторг России выделил по контракту более 10 млрд руб. УЗГА — разработчику «Байкала» — на продолжение работ. Ни о каких конкретных сроках поставок речи не идет. Просто будут «изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения».