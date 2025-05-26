Силуанов: Самолет «Байкал» должен быть введен в строй в плановые сроки

В начале апреля Минпромторг России выделил по контракту более 10 млрд руб. УЗГА — разработчику «Байкала» — на продолжение работ. Ни о каких конкретных сроках поставок речи не идет. Просто будут «изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения».