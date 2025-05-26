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Силуанов: Самолет «Байкал» должен быть введен в строй в плановые сроки

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в бюджете предусмотрено финансирование проекта по созданию самолета «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2.

«Необходимые ресурсы для производства выделяются. Самолет должен ввестись в строй в плановые сроки, мы здесь не экономим», — заявил Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Самолеты «Байкал», разрабатываемые Уральским заводом гражданской авиации, должны были начать поставляться дальневосточной авиакомпании «Аврора» еще в 2024 году. В середине мая 2025-го вице-премьер российского правительства, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством лайнера «зашла в тупик».

В проекте еще только предстоит импортозаместить двигатель и винт, но уже сейчас известно, что на выходе самолеты будут значительно (в три раза) дороже, чем рассчитывали потенциальные покупатели.

В начале апреля Минпромторг России выделил по контракту более 10 млрд руб. УЗГА — разработчику «Байкала» — на продолжение работ. Ни о каких конкретных сроках поставок речи не идет. Просто будут «изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения».