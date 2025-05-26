«МТЗ-Татарстан» планирует увеличить объемы производства и реализации техники

«Сегодня мы развиваем как продажи, так и сервис, гарантийное обслуживание. Занимаемся развитием совместного сборочного производства Беларуси и Татарстана. Над этой программой мы очень плотно работаем с Минпромторгом России. На сегодня у нас практически на выходе документы, которые позволят продукции иметь статус произведенной в РФ и увеличить объем производства на данной площадке. На этой площадке можно в разы увеличивать производство и реализацию нашей техники», — сказал Андрей Кузнецов.