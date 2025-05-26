26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «МТЗ-Татарстан» планирует увеличить объемы производства и реализации техники. Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Кузнецов во время визита белорусской правительственной делегации в Татарстан, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня мы развиваем как продажи, так и сервис, гарантийное обслуживание. Занимаемся развитием совместного сборочного производства Беларуси и Татарстана. Над этой программой мы очень плотно работаем с Минпромторгом России. На сегодня у нас практически на выходе документы, которые позволят продукции иметь статус произведенной в РФ и увеличить объем производства на данной площадке. На этой площадке можно в разы увеличивать производство и реализацию нашей техники», — сказал Андрей Кузнецов.
«МТЗ-Татарстан» — предприятие по выпуску тракторов и спецтехники. С 2010 года здесь собрано уже 24 238 единиц техники. На предприятии организовано производство тракторов и коммунальных машин, оптовая торговля сельхозтехникой и запчастями, ремонт и сервисное обслуживание. Что касается локализации производства, это и низкопрофильные кабины, и рукава высокого давления, и гидроповоротные отвалы и ковши, и щитки приборов.
«МТЗ-Татарстан» планирует организовать производство тракторов «Беларус-1025.4», «Беларус-2022.4», «Беларус-1523.4», «Беларус-1220.4», «Беларус-952.4», которые соответствуют экологическим стандартам не ниже уровня STAGE-ЗА, а также производство кабины, трансмиссии и других комплектующих. Цель инвестиционного проекта — создание нового производства тракторов для локализации на рынке России. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.