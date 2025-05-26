Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву

«В аэропортах центральной России в ночь на 26 мая снова вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. Это повлекло изменения в расписании Домодедово, Внуково и Жуковского. До 60% рейсов прилетают не по графику или отменены. В том числе пострадала регулярность вылетов Turkish Airlines», — говорится в сообщении.