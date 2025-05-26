Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву

«В аэропортах центральной России в ночь на 26 мая снова вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. Это повлекло изменения в расписании Домодедово, Внуково и Жуковского. До 60% рейсов прилетают не по графику или отменены. В том числе пострадала регулярность вылетов Turkish Airlines», — говорится в сообщении.
Туроператоры разбираются в ситуации и рекомендуют ждать информации о новом времени вылета. Генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная отметила, что по техническим причинам в некоторых случаях Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки.
«Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса и он выполняется. Мы получаем всю информацию и по мере поступления вносим изменения в бронирования. Агенты должны доносить новые сведения до путешественников. Туристам рекомендовано ожидать информации», — подчеркнула она.
В аэропорту Санкт-Петербурга пассажиров предупредили, что расписание рейсов в Москву может быть изменено. Однако сбои в расписании 26 мая намного менее существенные, чем перед вторыми майскими праздниками. Коллапса в московском авиаузле нет, добавили в ассоциации.