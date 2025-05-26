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В Самарской области закрыли на капремонт мост через реку Черную

В Волжском районе Самарской области капитально отремонтируют мост через реку.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском районе Самарской области планируют капитально отремонтировать мост через реку Черную. Работы проведут на участке автодорог «Самара — Оренбург» до автодороги «Самара — Волгоград».

— В рамках проведения ремонта подрядчики полностью заменят опоры и балки пролетных строений искусственного дорожного сооружения. Движение транспорта перекроют с 08:00 27 мая до 30 ноября 2025 года, — отметили в сообщении.

Также на участке построят локальные очистные сооружения, расширят подходы, полностью заменят конструкцию дорожной одежды и установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение. Работы проведут в рамках реализации нацпроекта.