В Самарской области закрыли на капремонт мост через реку Черную

В Волжском районе Самарской области планируют капитально отремонтировать мост через реку Черную. Работы проведут на участке автодорог «Самара — Оренбург» до автодороги «Самара — Волгоград».
— В рамках проведения ремонта подрядчики полностью заменят опоры и балки пролетных строений искусственного дорожного сооружения. Движение транспорта перекроют с 08:00 27 мая до 30 ноября 2025 года, — отметили в сообщении.
Также на участке построят локальные очистные сооружения, расширят подходы, полностью заменят конструкцию дорожной одежды и установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение. Работы проведут в рамках реализации нацпроекта.