Доллар США и евро подорожали в понедельник

Наибольший рост продемонстрировала европейская валюта, прибавившая 0,50% по отношению к белорусскому рублю. За одну единицу на бирже покупателю придется отдать теперь 3,41 рубля.
Американская валюта стала дороже на 0,10%, один доллар стоит 3,0087 белорусских рубля.
Юань вырос на 0,13%, за 10 единиц установлена цена в 4,177 белорусских рублей.
Российская валюта прибавила в стоимости на 0,01%, приобрести 100 рублей можно за 3,7593 белорусских.
Что касается курсов валют в банках и обменниках, то там также произошли небольшие изменения. Принимают доллар теперь в среднем по 2,99 белорусских рублей, продают — по 3,01. Приобрести в банках евро можно за 3,43 белорусских рубля, сдать — по 3,41. А вот 100 российских рублей обменники принимают по 3,73, реализуют — по 3,75.