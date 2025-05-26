Доллар США и евро подорожали в понедельник

Что касается курсов валют в банках и обменниках, то там также произошли небольшие изменения. Принимают доллар теперь в среднем по 2,99 белорусских рублей, продают — по 3,01. Приобрести в банках евро можно за 3,43 белорусских рубля, сдать — по 3,41. А вот 100 российских рублей обменники принимают по 3,73, реализуют — по 3,75.